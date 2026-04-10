Scherma si è concluso il Mondiale Giovani e Cadetti | il bilancio per l’Italia

Il Mondiale Giovani e Cadetti di scherma si è concluso a Rio de Janeiro dopo una settimana di gare. L’Italia ha conquistato quattro medaglie di bronzo nelle diverse discipline, mentre alcune competizioni hanno lasciato spazio a delusione tra gli atleti e gli addetti ai lavori. La manifestazione ha visto confrontarsi giovani schermidori provenienti da vari paesi, con la nazionale italiana che ha partecipato attivamente a tutte le prove in programma.

Il Mondiale Giovani e Cadetti si è disputato a Rio de Janeiro nell’ultima settimana: l’Italia ha chiuso con quattro medaglie di bronzo e un po’ di amarezza Ambizione, grinta e un pizzico di magia. Questi sono stati gli ingredienti che hanno reso speciale il Mondiale Giovani e Cadetti per tutte le nazioni partecipanti. Ma ora è finito ed è tempo di bilanci rispetto a quello che è successo a Rio de Janeiro. L’Italia conclude il Mondiale Giovani e Cadetti nel peggiore dei modi, sportivamente parlando. Infatti, non è arrivata nessun’altra medaglia per gli Azzurri, anzi un brutto quarto posto nella gara a squadre di spada femminile. Le spadiste ci hanno provato e sono riuscite anche a mettersi in evidenza, ma sono crollate sul più bello, protagoniste di un’ottima prestazione ma arrivate solo a un passo dalla medaglia di bronzo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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