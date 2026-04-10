Si è conclusa a Rio de Janeiro l’edizione dei Mondiali Giovani e Cadetti di scherma. L’Italia ha terminato senza medaglie, con la spada che si conferma l’unica arma a non aver ottenuto piazzamenti sul podio in questa competizione. La giornata ha visto altre nazioni conquistare riconoscimenti, mentre le prestazioni italiane non sono riuscite a portare risultati significativi in questa fase finale.

Cala il sipario sui Mondiali Giovani e Cadetti a Rio de Janeiro. Un’ultima giornata purtroppo che non ha regalato medaglie all’Italia e soprattutto alla spada azzurra, che resta l’unica arma senza un podio in questa rassegna iridata. Lo hanno sfiorato Giulia Paulis, Mariachiara Testa, Ludovica Costantini e Maria Roberta Casale che hanno terminato al quarto posto. Il quartetto azzurro si era reso protagonista di una bellissima vittoria sulla Cina nei quarti di finale per 40-33. Successivamente in semifinale le spadiste italiane hanno perso contro l’Ungheria per 45-40 e poi ancora nella finale per la medaglia di bronzo contro gli USA con il punteggio di 45-36. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, l’Italia chiude senza medaglie nell’ultima giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti

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