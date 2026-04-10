Scandalo mascherine il caso Conte-Alpa sparisce dai giornali amici

Negli ultimi giorni, le notizie riguardanti l'acquisto delle mascherine e le indagini sulla gestione durante la pandemia sembrano essere passate in secondo piano, mentre altri temi continuano a dominare le prime pagine. Il caso che coinvolge un ex primo ministro e un'azienda di distribuzione di dispositivi di protezione individuale non riceve più attenzione dai media che in passato avevano dedicato molto spazio alle vicende legate al Covid e alle accuse rivolte a figure politiche.

Il fango sulla Meloni sì, le vicende (anomale) che ruotano intorno al Covid, all'acquisto delle mascherine e al lavoro della Commissione Parlamentare no. Non è la prima volta. E verosimilmente non sarà l'ultima. Per due giorni di fila le notizie relative a persone (potenzialmente) vicine a Giuseppe Conte sono state letteralmente rimosse. Come non esistessero. Una scelta editoriale determinata dalla consapevolezza che, certe informazioni, non sono meritevoli di andare in stampa o, più probabilmente, perché potrebbe essere un (indiretto)attacco al futuro leader del Campo Largo, unico avversario degno di nota di Giorgia Meloni nel 2027? Due imprenditori hanno parlato, senza mezzi termini, di modalità anomale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scandalo mascherine, il caso Conte-Alpa sparisce dai giornali amici... Caso Epstein, dopo lo scandalo su Andrea l’ex moglie Sarah Ferguson sparisceIl silenzio di Sarah Ferguson si fa sempre più evidente mentre nel Regno Unito si discute una possibile legge per espellere l’ex principe Andrea... Fdi chiede un’informativa a Nordio sullo scandalo delle mascherineIl capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid ha chiesto al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, un’informativa in Aula sullo scandalo... Temi più discussi: Il collega di Conte chiedeva soldi per piazzare le mascherine ad Arcuri; C’è un’altra Procura che indaga. Fdi all’assalto dell’ex premier; Conte e l’esplosivo Covid-gate sulle mascherine. Ma i manettari tutti muti. Commissione Covid, accuse esplosive su Conte: Sistema tangenti sulle mascherineGiuseppe Conte nel mirino della Commissione Covid: imprenditori accusano Luca Di Donna di richieste di tangenti sugli appalti mascherine durante l’emergenza. Un’audizione in Commissione riapre uno dei ... msn.com Conte e il Covid gate. Il suo collega di studio pretendeva il 10 per centoLe denunce gemelle di due imprenditori sull'avvocato Di Donna dello studio Alpa. Fdi: Spieghi e si dimetta. La sinistra: storie vecchie ... msn.com Milioni di euro chiesti ad imprenditori dai colleghi dell'allora premier in carica Giuseppe Conte nello studio Alpa, in cui lavora Giuseppe Conte, per fornire mascherine alla struttura commissariale di Domenico Arcuri in tempo di pandemia. Soldi chiesti per risolv - facebook.com facebook