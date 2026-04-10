Scandalo a Sanremo | insulti razzisti in chat il rappresentante sotto

Un episodio di insulti razzisti in una chat di rappresentanza studentesca ha coinvolto un istituto superiore a Sanremo. La denuncia di un collettivo locale ha portato alla luce la situazione, che riguarda un commento offensivo rivolto a una studentessa. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’intera comunità scolastica e ha sollevato il tema del comportamento online tra i giovani. Le autorità stanno valutando eventuali provvedimenti.

Un insulto razzista rivolto a una studentessa all’interno di una chat della rappresentanza studentesca ha scosso l’ambiente scolastico di un istituto superiore di Sanremo, portando la vicenda sotto i riflettori dopo la denuncia di un collettivo locale. L’episodio, che vede protagonista un giovane membro della rappresentanza degli studenti, ha generato una forte protesta per il linguaggio discriminatorio utilizzato nei confronti di una ragazza di origini magrebine, non presente nel gruppo digitale dove è avvenuta la provocazione. Il profilo del coinvolto e la reazione delle organizzazioni giovanili. Al centro della polemica si trova un ragazzo che ricopre un ruolo di responsabilità tra i compagni, essendo stato eletto rappresentante degli studenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scandalo a Sanremo: insulti razzisti in chat, il rappresentante sotto Madrid, il video dello scandalo: insulti razzisti al tennista giordano, la polizia arresta il molestatoreDurante un match del primo turno del Challenger di Madrid, il tennista giordano Abedellah Shelbayh ha chiesto all'arbitro di sospendere la partita... Kelly, insulti razzisti dopo Galataray-Juve: il post del giocatore(Adnkronos) – Insulti razzisti a Lloyd Kelly dopo la sconfitta della Juventus sul campo del Galatasaray in Champions League.