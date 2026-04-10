Scambio elettorale politico-mafioso l’ex sindaco di Neviano Megha in carcere
Nella mattinata del 9 aprile 2026, i carabinieri di Neviano hanno portato in carcere l’ex sindaco e assessore del Comune, Antonio Megha, di 64 anni. La decisione arriva in seguito alle indagini che hanno portato all’arresto dell’ex primo cittadino, coinvolto in un procedimento per scambio elettorale politico-mafioso. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario ancora in corso, con l’indagine che ha portato a numerosi interrogatori e perquisizioni.
NEVIANO – Si chiude definitivamente una delle pagine più buie della politica salentina. Nella mattinata di ieri, 9 aprile 2026, i carabinieri della stazione di Neviano hanno accompagnato nel carcere di Borgo San Nicola, a Lecce, l’ex sindaco e assessore del Comune, Antonio Megha, 64 anni, in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Voto di scambio politico-mafioso, definitiva la condanna a 9 anni: in carcere l'ex sindaco MeghaLa condanna è definitiva: finisce in carcere l'ex sindaco di Neviano, Antonio Megha.
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