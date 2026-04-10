Scambio elettorale politico-mafioso l’ex sindaco di Neviano Megha in carcere

Nella mattinata del 9 aprile 2026, i carabinieri di Neviano hanno portato in carcere l’ex sindaco e assessore del Comune, Antonio Megha, di 64 anni. La decisione arriva in seguito alle indagini che hanno portato all’arresto dell’ex primo cittadino, coinvolto in un procedimento per scambio elettorale politico-mafioso. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario ancora in corso, con l’indagine che ha portato a numerosi interrogatori e perquisizioni.