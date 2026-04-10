Una squadra di ricercatori è stata costituita per contrastare le truffe legate allo zafferano falso e altre frodi alimentari. L’obiettivo è verificare l’autenticità degli ingredienti utilizzati nell’industria alimentare, garantendo che siano genuini e sicuri per i consumatori. La task force si concentra sulla tutela della qualità e sulla prevenzione di pratiche ingannevoli che possono compromettere la trasparenza nel settore alimentare.

Una task force per smascherare il finto giallo zafferano e altre truffe alimentari, difendendo la sicurezza, l’autenticità e la sostenibilità degli ingredienti naturali destinati all’industria alimentare. Così l’Istituto di Ricerche Chimiche e Biochimiche G. Ronzoni partecipa al progetto “Snif“ - ovvero Safer and more Sustainable Natural Ingredients for Food Industry - insieme al Politecnico di Milano e al Cnr. L’iniziativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale è stata avviata a settembre 2025 ed è finanziata da Regione Lombardia e Unione Europea nell’ambito del Programma Regionale Fesr 2021–2027, con un investimento complessivo di circa 4,8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scacco al finto zafferano. Task force di ricercatori per smascherare le truffe

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