Sboccia la primavera Fioriscono i concerti Quanti protagonisti

Con l’arrivo della primavera, il panorama musicale si anima con un fitto calendario di concerti nella regione. Gli eventi spaziano tra diversi generi e offrono appuntamenti con artisti di fama nazionale e internazionale, oltre a presentare nuove promesse e ritorni di artisti consolidati. La stagione musicale si presenta variegata, coinvolgendo pubblico di tutte le età e interessi, con un’ampia scelta di appuntamenti dal vivo.

di Federica Pacella La primavera lombarda si accende con un calendario di concerti ricchissimo, capace di attraversare generi e generazioni, dai grandi nomi della canzone italiana alle star internazionali, passando per nuove voci e ritorni attesi. Si parte oggi, 10 aprile, con quattro appuntamenti: all’Unipol Forum di Assago arriva Louis Tomlinson, star internazionale pronta a presentare il nuovo progetto discografico, mentre al Teatro Clerici di Brescia salgono sul palco i Nomadi, la band più longeva in Italia, con all’attivo 15 milioni di dischi venduti. Sempre nel Bresciano, al Teatro Ctm si esibirà Omar Pedrini con le canzoni sul saper vivere ad uso delle nuove generazioni (il 24 aprile si replica al Teatro Martinitt di Milano). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sboccia la primavera. Fioriscono i concerti. Quanti protagonisti Sboccia la primavera tra y?kai giapponesi e caccia al tesoro arborea: il programma di "Primavera in piazza"Per gli appassionati di natura e scienza, il Centro Studi Naturalistici Valconca propone laboratori di microscopia con Cristian Gori (dalle 10 alle... Leggi anche: Meteo weekend, non sboccia la primavera Argomenti più discussi: Sboccia la primavera. Fioriscono i concerti. Quanti protagonisti; A cenar teco. Sboccia la primavera. Fioriscono i concerti. Quanti protagonistidi Federica Pacella La primavera lombarda si accende con un calendario di concerti ricchissimo, capace di attraversare generi e generazioni, ... quotidiano.net La coda dell'occhioSboccia la primavera e fioriscono rigogliosi gli alberi di ciliegio nel cimitero buddhista Ueno Sakura Joen di Tokyo. Anche le statue, in questa stagione, vorrebbero tanto fare un picnic sull’erba ... repubblica.it Sboccia la primavera: gli eventi a turismo sostenibile nei laghi e montagne del Verbano - facebook.com facebook