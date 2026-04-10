Sbandata sulla Colombo | 17enne si ribalta con la minicar elettrica

Ieri sera, lungo la strada Cristoforo Colombo tra via Pindaro e via di Acilia, si è verificato un incidente con una minicar elettrica condotta da una ragazza di 17 anni. La vettura si è ribaltata dopo una sbandata, coinvolgendo probabilmente altri veicoli o persone presenti sul tratto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Un violento incidente si è verificato ieri sera lungo la Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra via Pindaro e via di Acilia, coinvolgendo una minicar elettrica guidata da una diciassettenne. Il veicolo, che procedeva in direzione Ostia, ha perso la stabilità finendo fuori dalla carreggiata dopo una serie di sbandate segnalate da chi assisteva alla scena. Soccorsi immediati e l’intervento dei Vigili del Fuoco. La dinamica del sinistro ha richiesto un intervento tempestivo sul posto. A prestare le prime cure alla giovane conducente è stato un medico presente nelle vicinanze dell’incidente, il quale ha stabilizzato la ragazza prima del trasporto in ospedale tramite ambulanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sbandata sulla Colombo: 17enne si ribalta con la minicar elettrica Incidente sulla Colombo direzione Ostia: 17enne sbanda con la minicar elettricaOstia, 10 aprile 2026 – Incidente ieri sera tra via di Acilia e via Pindaro sulla Cristoforo Colombo, in direzione di Ostia. Roma, incidente sulla Colombo: 17enne su minicar elettrica sbanda e finisce all’ospedale(Adnkronos) – Incidente ieri sera tra via di Acilia e via Pindaro sulla Cristoforo Colombo, in direzione di Ostia.