A Savona, alcuni operatori della gestione rifiuti sono stati aggrediti mentre svolgevano il servizio porta a porta. L’incidente ha coinvolto un operatore, rimasto ferito durante la colluttazione con alcuni cittadini. La situazione ha provocato un aumento delle tensioni tra le parti coinvolte, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda si aggiunge a una serie di episodi di violenza che hanno interessato il territorio negli ultimi tempi.

A Savona, la tensione sociale tra cittadini e operatori della gestione rifiuti ha raggiunto un punto di rottura dopo che alcuni addetti della SEA-S sono stati aggrediti durante il normale svolgimento del servizio porta a porta. Il culmine delle violenze ha costretto uno dei lavoratori coinvolti a ricevere assistenza medica presso il Pronto Soccorso a seguito dell'attacco subito per strada. La vulnerabilità degli addetti al servizio urbano tra carenze strutturali e aggressioni Le tensioni che si . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savona, violenza contro gli ecologisti: operatore ferito per strada

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