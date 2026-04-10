Savona nuovo volto al Tribunale | Michela Tamagnone torna a casa

A Savona è stato ufficialmente insediato il nuovo presidente del tribunale. La magistrata, che aveva già ricoperto lo stesso ruolo in un altro foro, torna ora a guidare l’ufficio savonese. La nomina è stata confermata con l’insediamento formale, segnando il passaggio di consegne e l’inizio di un nuovo incarico per la magistrata.

La nuova guida del tribunale di Savona è stata ufficialmente designata con l’insediamento di Michela Tamagnone, che assume le funzioni di presidente dopo aver ricoperto lo stesso incarico nel foro di Vercelli. L’evento segna un momento di continuità e stabilità per l’istituzione giudiziaria locale, caratterizzata da una struttura operativa già consolidata e da risultati che la nuova carica ha definito estremamente positivi. L’ingresso di Michela Tamagnone nella sede savonese non rappresenta solo un cambio di leadership, ma un vero e proprio ritorno alle origini per la magistrata, la cui storia personale è profondamente intrecciata al territorio ligure. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savona, nuovo volto al Tribunale: Michela Tamagnone torna a casa Leggi anche: Alzano Lombardo, Michela Moioli torna a casa: «Orgogliosa di festeggiare con voi» - Video Savona: nuovo sportello Cgil per lavoro e CV al CampusLo sportello Informa Lavoro del Sol Cgil è stato inaugurato oggi a Savona, all’interno del Campus Universitario. Savona, la nuova presidente del tribunale Tamagnone: Il mio è un ritorno a casaLa nuova presidente del tribunale di Savona arriva da Vercelli dove è stata 7 anni. Non auspico stravolgimenti, ma solo piccole migliorie se necessarie ... ilsecoloxix.it Savona, insediamento della nuova presidente del Tribunale Michela Tamagnone: Felice di essere quiSavona, insediamento della nuova presidente del Tribunale Michela Tamagnone: Felice di essere qui ... msn.com