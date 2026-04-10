Sarrabus | raid della Forestale tra furti di pacchi e discariche

Nell’area del Sarrabus-Quirra-Villaputzu, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione che ha portato alla denuncia di sette persone, al sequestro di 5mila metri quadri di terreno e all’emissione di sanzioni per un totale di 13mila euro. L’intervento ha riguardato furti di pacchi e attività di discarica abusiva, con un intervento capillare volto a contrastare questi episodi.

Un’operazione capillare condotta dal Corpo forestale nell’area del Sarrabus-Quirra-Villaputzu ha portato alla denuncia di sette persone, al sequestro di 5mila metri quadri di terreno e all’emissione di 13mila euro in sanzioni pecuniarie. I controlli hanno messo in luce una serie di illeciti che spaziano dall’abbandono di rifiuti industriali al furto di merci spedite tramite. Lungo la statale 125, nei pressi di Villaputzu, gli agenti della Stazione Forestale e del Nucleo investigativo hanno intercettato un addetto ai trasporti postali impegnato in attività illecite durante il tragitto tra Cagliari-Elmas e il centro di smistamento di Tortolì. L’individuo, dopo aver violato i sigilli del furgone per sottrarre oggetti destinati ad acquirenti online, abbandonava i pacchi aperti in un terreno vicino alla strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarrabus: raid della Forestale tra furti di pacchi e discariche Leggi anche: Raid e furti d’auto tra Giugliano e Villaricca: è di nuovo emergenza nell’area nord Bolzano, raid sull’Isarco: sgomberati gli insediamenti tra droga e furtiNella mattinata di questo giovedì 09 aprile 2026, il nucleo speciale della Polizia Municipale di Bolzano è intervenuto lungo le sponde dell’Isarco...