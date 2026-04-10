Saquarema si ferma la corsa di Cottafava Dal Corso | decisivo il tie-break contro Evandro Arthur

Nella seconda giornata di gare all’Elite 16 di Saquarema, la coppia italiana composta da Cottafava e Dal Corso ha subito la loro prima sconfitta. La partita si è conclusa con un tie-break contro la coppia avversaria formata da Evandro e Arthur. La partita ha deciso il risultato finale, interrompendo la serie positiva dei giocatori italiani in questa fase della competizione.

Arriva la prima sconfitta per la coppia italiana CottafavaDal Corso nella seconda giornata di gare all’ Elite 16 di Saquarema in Brasile. A fermare la corsa degli azzurri, che arrivavano da sei successi consecutivi, è stata una delle coppie di punta del movimento brasiliano, composta da Evandro e Arthur Lanci, che si è imposta al terzo set nel secondo incontro del girone preliminare. La coppia di casa è partita fortissimo nel primo set, portandosi sull’ 8-2 e aprendosi la strada per il successo senza troppi patemi con il punteggio di 21-12. Gli azzurri hanno iniziato a fare sul serio dal secondo set. Sotto 4-8, la coppia italiana, facendo leva sul servizio, ha piazzato un break di 6-0 che ha regalato il primo vantaggio dell’incontro: 10-8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Saquarema, si ferma la corsa di Cottafava/Dal Corso: decisivo il tie-break contro Evandro/Arthur Temi più discussi: Saquarema, si ferma la corsa di Cottafava/Dal Corso: decisivo il tie-break contro Evandro/Arthur; Elite 16 Saquarema: l’Italia si affida a Cottafava/Dal Corso tra i big del circuito; Beach Pro Tour, Cottafava/Dal Corso guidano l'Italia all'Elite 16 di Saquarema; Scherma, Aina sfiora il podio ai Mondiali Cadetti: si ferma ai quarti. Saquarema, si ferma la corsa di Cottafava/Dal Corso: decisivo il tie-break contro Evandro/ArthurArriva la prima sconfitta per la coppia italiana Cottafava/Dal Corso nella seconda giornata di gare all’Elite 16 di Saquarema in Brasile. A fermare la ... oasport.it Beach Pro Tour, Cottafava/Dal Corso guidano l'Italia all'Elite 16 di SaquaremaL'attenzione del beach volley italiano è puntata su Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, protagonisti all' Elite 16 del Beach Pro Tour in corso a Saquarema, in Brasile. Questo appuntamento si confi ... it.blastingnews.com Dopo la vittoria del loro primo torneo del World Tour, nel Challenge di Nayarit, in Messico, la nuova coppia Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso non si ferma più. E' arrivata una grande rimonta all'esordio nell'Elite 16 Saquarema, superando in rimonta i cu - facebook.com facebook L’ascesa di Cottafava/Dal Corso: “Limati i dettagli e alzata l’asticella: i risultati dovevano arrivare” - x.com