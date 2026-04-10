Saquarema si ferma la corsa di Cottafava Dal Corso | decisivo il tie-break contro Evandro Arthur

Durante la seconda giornata dell’Elite 16 a Saquarema, la coppia italiana composta da Cottafava e Dal Corso ha subito la prima sconfitta. La partita si è conclusa con un tie-break decisivo contro gli avversari Evandro e Arthur. La gara si è svolta sulla spiaggia brasiliana e ha determinato l’eliminazione della coppia italiana dalla competizione.

Arriva la prima sconfitta per la coppia italiana CottafavaDal Corso nella seconda giornata di gare all’ Elite 16 di Saquarema in Brasile. A fermare la corsa degli azzurri, che arrivavano da sei successi consecutivi, è stata una delle coppie di punta del movimento brasiliano, composta da Evandro e Arthur Lanci, che si è imposta al terzo set nel secondo incontro del girone preliminare. La coppia di casa è partita fortissimo nel primo set, portandosi sull’ 8-2 e aprendosi la strada per il successo senza troppi patemi con il punteggio di 21-12. Gli azzurri hanno iniziato a fare sul serio dal secondo set. Sotto 4-8, la coppia italiana, facendo leva sul servizio, ha piazzato un break di 6-0 che ha regalato il primo vantaggio dell’incontro: 10-8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Saquarema, si ferma la corsa di Cottafava/Dal Corso: decisivo il tie-break contro Evandro/Arthur Temi più discussi: Saquarema, si ferma la corsa di Cottafava/Dal Corso: decisivo il tie-break contro Evandro/Arthur; Elite 16 Saquarema: l’Italia si affida a Cottafava/Dal Corso tra i big del circuito; Beach Pro Tour, Cottafava/Dal Corso guidano l'Italia all'Elite 16 di Saquarema; Scherma, Aina sfiora il podio ai Mondiali Cadetti: si ferma ai quarti. Saquarema, si ferma la corsa di Cottafava/Dal Corso: decisivo il tie-break contro Evandro/ArthurArriva la prima sconfitta per la coppia italiana Cottafava/Dal Corso nella seconda giornata di gare all’Elite 16 di Saquarema in Brasile. A fermare la ... oasport.it Beach Pro Tour, Cottafava/Dal Corso guidano l'Italia all'Elite 16 di SaquaremaL'attenzione del beach volley italiano è puntata su Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, protagonisti all' Elite 16 del Beach Pro Tour in corso a Saquarema, in Brasile. Questo appuntamento si confi ... it.blastingnews.com Dopo la vittoria del loro primo torneo del World Tour, nel Challenge di Nayarit, in Messico, la nuova coppia Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso non si ferma più. E' arrivata una grande rimonta all'esordio nell'Elite 16 Saquarema, superando in rimonta i cu - facebook.com facebook L’ascesa di Cottafava/Dal Corso: “Limati i dettagli e alzata l’asticella: i risultati dovevano arrivare” - x.com