Sapori di primavera | 3 abbinamenti vinicoli per piatti inediti

Con l’arrivo della primavera, si moltiplicano le proposte culinarie che mettono in risalto ingredienti freschi e piatti innovativi. In questa stagione, alcune ricette inedite trovano il loro equilibrio perfetto con determinate etichette vinicole, frutto di una collaborazione tra esperti di cucina e un’importante azienda vinicola. Questi abbinamenti sono stati scelti per valorizzare i sapori stagionali e offrire nuove combinazioni gustative.

La stagione primaverile offre nuove opportunità gastronomiche grazie a una selezione di ricette stagionali che si sposano con etichette vinicole specifiche, frutto di una collaborazione strategica tra esperti culinari e Laithwaites Wine. Il passaggio dai piatti invernali più pesanti a preparazioni più leggere e vivaci permette di valorizzare i prodotti freschi del periodo, come gli asparagi, attraverso tredici diverse bottiglie selezionate per esaltarne i sapori. L’evoluzione della tavola primaverile tra innovazione e tradizione. Il rinnovamento del menù quotidiano passa attraverso la capacità di reinterpretare classici della cucina con ingredienti che riflettono l’abbondanza del momento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sapori di primavera: 3 abbinamenti vinicoli per piatti inediti Leggi anche: Giacche in suede: modelli e abbinamenti per la primavera 2026 Jeans e scarpe, gli abbinamenti giusti per ogni modello: i look perfetti per la primaveraI jeans rappresentano un capo di abbigliamento estremamente versatile, soprattutto in primavera. Temi più discussi: Riccione, un fine settimana che sa di primavera: tra sapori e profumi, grande arte e sport internazionale; Serre di Primavera: Natura, Cultura e Sapori si incontrano da Ros’e Mari - L'Unione Sarda.it; MagnAmour Primavera celebra la bella stagione con la rassegna enogastronomica delle Valli del Noce; Trattoria Bruscandoli, i sapori di una volta nel Pavese: È primavera, torna il risotto con i germogli di luppolo selvatico. Trattoria Bruscandoli, i sapori di una volta nel Pavese: «È primavera, torna il risotto con i germogli di luppolo selvatico»Il piatto che dà il nome al locale torna nel menu della trattoria di Siziano, a metà strada tra Pavia e Milano, ricavata negli spazi della ex officina meccanica del paese ... milano.corriere.it Primavera: le sagre di gusto e nella naturaCon le sagre di gusto, tanti appuntamenti tra fiori, piante e prodotti enogastronomici nel primo fine settimana che segue la Pasqua. tgcom24.mediaset.it Pasta con crema di spinaci e pecorino un mix di sapori e consistenze davvero irresistibile! Ricetta: https://blog.giallozafferano.it/piovonoricette/ricetta-pasta-con-crema-di-spinaci-e-pecorino/ #adv MD SpA - facebook.com facebook