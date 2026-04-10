Sanzioni indiscriminate sui rifiuti | il Comando della polizia municipale dà ragione al sindacato

Il Comando della polizia municipale ha riconosciuto che le sanzioni sui rifiuti urbani, contestate senza l’individuazione di un responsabile, sono state applicate in modo indiscriminato. La decisione arriva dopo le osservazioni avanzate da un sindacato, che aveva sollevato dubbi sulla correttezza delle multe emesse in assenza di prove chiare. La vicenda riguarda le modalità di accertamento e contestazione delle infrazioni ambientali nel territorio.

Si è conclusa la vicenda che vedeva contestate sanzioni irrogate senza l’individuazione del responsabile, con una nota del comando della polizia municipale che ha accolto le osservazioni del sindacato in materia di rifiuti urbani. Il segretario generale Cisl Fp Vincenzo Sera, in una nota comunica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Nuovo comandante della Municipale. Il Tar dà ragione al Comune: "Il bando è legittimo"Dopo il ricorso presentato dal sindacato Csa arriva il pronunciamento da parte del tribunale amministrativo della Toscana che, di fatto, conferma... Rifiuti e cartelle cliniche abbandonate, scatta il blitz della polizia municipaleE' stata posta sotto sequestro un'area antistante un parco privato in via Nobel a Cesa, all'esito del blitz della polizia municipale. Sanzioni sui rifiuti, l'Ue fa lo sconto alla CampaniaL'Ue ha tagliato a 20.000 euro al giorno la sanzione comminata alla Campania per la cattiva gestione dei rifiuti. Una riduzione significativa della sanzione che la Campania paga dal 2015, quando la Ue ... ansa.it Sanzioni sui rifiuti, l'Ue fa lo sconto alla CampaniaLa decisione della Ue di ridurre la sanzione sui rifiuti arriva dopo gli anni di lavoro della Regione sul tema, con in prima linea l'ex vicepresidente della giunta De Luca con delega all'Ambiente ... ilmattino.it