Santa Sofia celebra la memoria | cerimonia in ricordo degli 11 caduti della battaglia di Biserno

Domenica 12 aprile alle 9:30 si svolgerà nella piazza di Biserno una cerimonia per ricordare gli undici caduti della battaglia di Biserno. L’evento prevede una commemorazione pubblica dedicata a questa ricorrenza storica. La manifestazione si svolge in un luogo centrale del paese, coinvolgendo la comunità locale e invitando i cittadini a partecipare. L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi dedicati alla memoria storica della zona.

Domenica 12 aprile, alle 9,30, nella piazza di Biserno si terrà la commemorazione della Battaglia di Biserno. Il medesimo giorno del 1944, infatti, a Biserno di Santa Sofia tedeschi e partigiani si fronteggiarono in una dura battaglia in cui persero la vita 11 partigiani, che si sacrificarono. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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