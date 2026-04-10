Sanremo sfida la mente | scacchi gratuiti in biblioteca ad aprile
A partire da martedì, la biblioteca civica Corradi di Sanremo organizzerà una serie di incontri gratuiti dedicati agli scacchi. L'iniziativa si svolgerà nelle sale della biblioteca e si rivolge a chi desidera imparare o migliorare le proprie competenze nel gioco. Gli eventi si terranno nel mese di aprile e sono aperti a tutti i cittadini interessati.
A Sanremo, le sale della biblioteca civica Corradi ospiteranno a partire dal prossimo martedì una serie di incontri dedicati all’apprendimento del gioco degli scacchi. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla cultura, prevede lezioni gratuite per avvicinare diverse fasce della popolazione a questa disciplina strategica, con appuntamenti fissati per il 14 aprile dalle 9 alle 12 e per il 18 aprile dalle 10 alle 12. La biblioteca come polo di aggregazione sociale e culturale. L’impulso decisivo per questo progetto arriva dall’assessore alla cultura Dedali, la quale sottolinea come l’istituzione libraria non debba limitarsi alla sola gestione e consultazione del vasto patrimonio di volumi che custodisce. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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