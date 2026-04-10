Sanremo sfida la mente | scacchi gratuiti in biblioteca ad aprile

A partire da martedì, la biblioteca civica Corradi di Sanremo organizzerà una serie di incontri gratuiti dedicati agli scacchi. L'iniziativa si svolgerà nelle sale della biblioteca e si rivolge a chi desidera imparare o migliorare le proprie competenze nel gioco. Gli eventi si terranno nel mese di aprile e sono aperti a tutti i cittadini interessati.

A Sanremo, le sale della biblioteca civica Corradi ospiteranno a partire dal prossimo martedì una serie di incontri dedicati all’apprendimento del gioco degli scacchi. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla cultura, prevede lezioni gratuite per avvicinare diverse fasce della popolazione a questa disciplina strategica, con appuntamenti fissati per il 14 aprile dalle 9 alle 12 e per il 18 aprile dalle 10 alle 12. La biblioteca come polo di aggregazione sociale e culturale. L’impulso decisivo per questo progetto arriva dall’assessore alla cultura Dedali, la quale sottolinea come l’istituzione libraria non debba limitarsi alla sola gestione e consultazione del vasto patrimonio di volumi che custodisce. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo sfida la mente: scacchi gratuiti in biblioteca ad aprile La biblioteca comunale si allarga. Nuova ala, inaugurazione ad aprileProsegue il percorso di riqualificazione della ex Gimasa, sede del Centro culturale Boncompagno da Signa. Scritture di frontiera: due appuntamenti ad aprile alla biblioteca ClassenseAnche quest’anno in primavera torna Scritture di frontiera, rassegna dedicata a voci e narrazioni per riflettere sui temi interculturali, organizzata...