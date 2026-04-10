Sanremo e Macao | l’accordo che rivoluziona il turismo della Riviera

Un incontro tra il management del Casinò di Sanremo e i rappresentanti di una grande società di Macao ha portato a un accordo che potrebbe cambiare il modo di accogliere i visitatori nella zona. La discussione tra le due parti si è concentrata sulla collaborazione tra le strutture di gioco e l’industria turistica locale, con l’obiettivo di sviluppare nuove iniziative e opportunità per il settore.

Il vertice tra il management del Casinò di Sanremo e la dirigenza della Jin Bo Universal, colossi del settore che gestiscono la prestigiosa struttura Galaxy di Macao, ha delineato nuovi orizzonti per l’accoglienza turistica della Riviera ligure. L’incontro, avvenuto nei giorni scorsi presso la Casa da Gioco Matuziana, ha la partecipazione di Alex Khoo, amministratore delegato della società asiatica, e di una delegazione tecnica composta da Fang Yunfeng, Chen Kewei e Fu Yefeng, insieme al Senatore Giuseppe Zhu, figura chiave nel facilitare i rapporti con l’amministrazione locale guidata dal sindaco Alberto Biancheri. Un ponte strategico tra l’Asia e la Riviera ligure. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo e Macao: l’accordo che rivoluziona il turismo della Riviera Fano, la Basilica di Vitruvio: un tesoro unico che rivoluziona il turismoDurante gli Stati generali tenutisi a Fano, il presidente della Regione Marche, Acquaroli, ha delineato una strategia che vede la Basilica di... Politecnico e A2A: l’accordo green che rivoluziona l’energia universitariaIl Politecnico di Milano ha siglato un accordo strategico con A2A energia per garantire l’approvvigionamento elettrico dei propri campus... Si parla di: Casinò di Sanremo, dietrofront sul Punto Banco: cancellata la side bet Winning Number Baccarat. Casinò Sanremo e Galaxy Macao, nuova alleanza nel gaming internazionalePer il Casinò di Sanremo la visita del Ceo del Galaxy Macao apre nuovi scenari di cooperazione nel settore dell’intrattenimento. gioconews.it Il Casinò di Sanremo incontra il Galaxy di Macao: dialogo aperto verso una partnershipMacao e Sanremo molto più vicine attraverso una partnership all’insegna dell’intrattenimento. Il presidente e amministratore unico del Casinò di Sanremo, dott. Giuseppe Di Meco, e l’assessore al Turis ... rivieratime.news