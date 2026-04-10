Sanità dopo 17 anni la Calabria è fuori dal commissariamento

Dopo diciassette anni, la regione calabrese non è più sotto il commissariamento sanitario. La decisione è stata annunciata dal Consiglio, concluso un periodo caratterizzato da problemi di gestione e carenze di personale che hanno portato molti cittadini a cercare cure altrove. La revoca del commissariamento segna una svolta per il sistema sanitario locale, che negli anni ha affrontato numerose difficoltà.

La sanità calabrese è fuori dal commissariamento. Un calvario lungo 17 anni, di disservizi e carenze di personale che hanno spinto molti calabresi a curarsi fuori regione, revocato dal Consiglio dei ministri, con sommo gaudio del presidente della regione Roberto Occhiuto. Il commissariamento è stata una misura straordinaria, adottata nel 2009, per affrontare le esorbitanti criticità finanziarie e strutturali che hanno eroso l’interno sistema. Occhiuto parla di «risultato storico. Diciassette anni con questa camicia di forza, di cui ci siamo liberati». La revoca è stata decisa dal Cdm su proposta del ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, e con parere favorevole dei ministri Giancarlo Giorgetti (Economia) e Orazio Schillaci (Salute). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Sanità, dopo 17 anni la Calabria è fuori dal commissariamento Leggi anche: Dopo 17 anni finisce il commissariamento della sanità in Calabria Calabria, Sanità al Collasso: Sinistra Italiana chiede Emergenza e Riforma dopo 16 anni di Commissariamento.Vibonese al Collasso: Sinistra Italiana Scende in Campo per la Sanità, Tra Carenze Croniche e una Richiesta di Stato di Emergenza Vibo Valentia,... Cannizzaro: dopo 17 anni, Calabria fuori dal commissariamento sulla sanità Temi più discussi: Dopo 17 anni, si chiude il commissariamento della sanità calabrese; Dopo 17 anni stop a commissariamento sanità, resterà piano di rientro per controllo conti: Basta camicia di forza; Occhiuto: Dopo 17 anni la Calabria esce dal commissariamento della sanità · ilreggino.it; Sanità Calabria, stop al commissariamento dopo 17 anni: il Consiglio dei ministri dà il via libera · LaC News24. Calabria, dopo 17 anni finisce il commissariamento della sanitàA deciderlo è stato il Consiglio dei ministri nella riunione di oggi su proposta del ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli ... avvenire.it Dopo 17 anni finisce il commissariamento della sanità in CalabriaDopo ben 17 anni è finito il commissariamento della sanità in Calabria. A deciderlo è stato il Consiglio dei ministri nella riunione di ieri su proposta del ministro per gli Affari regionali, Roberto ... ilgiornale.it Secondo l'Istituto superiore di Sanità, tra il 2022 ed il 2024 nel nostro paese sono triplicati. Siamo sotto la media europea per incidenza, ma abbiamo un problema di coperture x.com Sbarra esulta per la fine del commissariamento della sanità in Calabria: La decisione del Consiglio dei ministri di porre fine, dopo 17 anni, al commissariamento della sanità in Calabria segna un passaggio storico per la regione. A evidenziarlo è il sottosegreta - facebook.com facebook