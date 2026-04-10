Sanità dopo 17 anni la Calabria è fuori dal commissariamento

Da ilsole24ore.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo diciassette anni, la regione calabrese non è più sotto il commissariamento sanitario. La decisione è stata annunciata dal Consiglio, concluso un periodo caratterizzato da problemi di gestione e carenze di personale che hanno portato molti cittadini a cercare cure altrove. La revoca del commissariamento segna una svolta per il sistema sanitario locale, che negli anni ha affrontato numerose difficoltà.

La sanità calabrese è fuori dal commissariamento. Un calvario lungo 17 anni, di disservizi e carenze di personale che hanno spinto molti calabresi a curarsi fuori regione, revocato dal Consiglio dei ministri, con sommo gaudio del presidente della regione Roberto Occhiuto. Il commissariamento è stata una misura straordinaria, adottata nel 2009, per affrontare le esorbitanti criticità finanziarie e strutturali che hanno eroso l’interno sistema. Occhiuto parla di «risultato storico. Diciassette anni con questa camicia di forza, di cui ci siamo liberati». La revoca è stata decisa dal Cdm su proposta del ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, e con parere favorevole dei ministri Giancarlo Giorgetti (Economia) e Orazio Schillaci (Salute). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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