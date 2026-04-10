Un uomo è stato convocato davanti al giudice per un interrogatorio legato a un episodio di violenza familiare. Il suo avvocato ha dichiarato che l’uomo non aveva l’intenzione di uccidere, sottolineando che la domanda iniziale era rivolta ai familiari per capire le loro condizioni. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto e le motivazioni dietro l’episodio di sangue.

È partito da una domanda semplice, quasi istintiva. "Come stanno i miei?". Questa la prima cosa che Rafi MD, il ventunenne arrestato in flagranza per il tentato omicidio aggravato dai vincoli di parentela nei confronti dei genitori e del fratello ha chiesto al suo avvocato, Andrea Floriani, che ieri è andato a trovarlo in carcere a Villa Fastiggi per l’interrogatorio di garanzia. "Quando gli ho detto che erano vivi – racconta il legale – è scoppiato in un pianto liberatorio". L’accoltellamento è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle quattro, nell’abitazione di famiglia, una casa su due piani in viale XII Settembre a Fano. Il padre, 46 anni, è il più grave: colpito alla testa, al collo e alla schiena, è ricoverato in Rianimazione a Torrette, dopo un intervento di neurochirurgia, in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sangue in famiglia, Rafi davanti al gip. Il legale: "Non voleva uccidere"

Ylenia Musella, il fratello Giuseppe al gip: «Non volevo uccidere mia sorella, l'amavo: ora la mia vita è distrutta»Tra le mura di Secondigliano, Giuseppe Musella ha scelto di non scappare dalle proprie colpe.

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In occasione della prima mostra personale in Italia, Blue Blooded – Sangue blu al Museo Nivola di Orani (Sardegna), la trentacinquenne Hannah Levy ci racconta del suo approccio alla scultura tra acciaio e vetro, e delle nuove sculture che ha immaginato a f x.com