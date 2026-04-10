sangue e dna test simulati in laboratorio

In un laboratorio dell’Irccs Maugeri si svolgono test simulati che analizzano il sangue e il Dna, offrendo un’immagine dettagliata delle funzioni vitali. Attraverso queste procedure, si studiano i segnali che il sangue può fornire sullo stato di salute e sui processi biologici. Le analisi vengono condotte in modo pratico, come se si trattasse di un’esperienza concreta, portando la scienza dalla teoria alla realtà quotidiana.

Come batte un cuore, cosa racconta il sangue: scienza e medicina diventano esperienza reale con l’ Irccs Maugeri. Oggi e domani, in occasione della Pavia Innovation Week, l’istituto sarà protagonista dei Family Lab nella tensostruttura in piazza della Vittoria con un laboratorio simulato, aperto a visitatori di ogni età. "Nel laboratorio mostreremo come da una semplice goccia di sangue si possa scoprire un universo di informazioni sulla salute della persona – spiega Morena Zuppel, biologa del laboratorio di analisi dell’Irccs Maugeri Pavia – Un’esperienza affascinante, accessibile a tutti, che unisce divulgazione e pratica di laboratorio". Il laboratorio analisi esegue ogni anno oltre 1,5 milioni di test su campioni biologici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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