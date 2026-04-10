Sandro Pappalardo storia di un' ascesa | è il nuovo presidente di Enav

Sandro Pappalardo è stato nominato presidente di Enav. È originario di Viterbo e associato a Fratelli d’Italia. Prima della nomina, ha maturato un’esperienza significativa nel settore operativo, passando successivamente a ruoli di gestione. La sua nomina rappresenta un passaggio importante nella guida dell’azienda.

Nuova nomina per Sandro Pappalardo. Nominato presidente di Enav, un nuovo capitolo per l'uomo di Fratelli d'Italia, viterbese d'adozione, che nel giro di pochi anni ha saputo trasformare un'importante carriera operativa in un percorso gestionale di primo piano. Si tratta di una designazione che. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Sandro Cuomo eletto presidente degli Azzurri olimpici di NapoliAzienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno”, inaugura il Concilia Point a Baronissi, un nuovo polo per l’occupazione femminile e il supporto alle... Sandro Cuomo presidente della sezione di Napoli dell’Associazione nazionale atleti olimpiciComincia una nuova avventura per Sandro Cuomo che succede a Marco Lobasso nella guida della sezione di Napoli della Associazione Nazionale Atleti... Argomenti più discussi: Enav: Mef deposita lista, candida de Biasio come a.d e Pappalardo presidente (RCO); Rotelli, Sberna, Sabatini e Zelli: Sandro Pappalardo indicato alla presidenza di Enav; Partecipate statali quotate, il MEF presenta le liste per il rinnovo dei vertici; ANTONELLA BALLONE VOLA SEMPRE DI PIÙ, IL MEF LA VUOLE NEL CDA DELL'ENAV, CUORE DEL TRAFFICO AEREO ITALIANO. Il MEF rinnova i vertici di @ENAVSpA: Igor De Biasio nuovo amministratore delegato, Sandro Pappalardo presidente. Ecco i profili Di Ettore Bellavia #10aprile x.com Una delegazione del personale ITA Airways, guidata dal Presidente Sandro Pappalardo, insieme a rappresentanti di Lufthansa Group, è stata ricevuta in udienza dal Santo Padre Leone XIV presso il Palazzo Apostolico Vaticano. Durante l’incontro, il Pontefic - facebook.com facebook