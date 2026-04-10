San Vincenzo in lutto morto l' ex sindaco Massimo Bandini

San Vincenzo piange la scomparsa dell’ex sindaco Alessandro Massimo Bandini, deceduto questa mattina nella sua abitazione all’età di 58 anni. La notizia si è diffusa rapidamente tra i cittadini e le istituzioni locali. Bandini aveva ricoperto la carica di sindaco in passato e la sua morte ha suscitato grande cordoglio in tutta la comunità. I dettagli sulle circostanze del decesso non sono ancora stati resi noti.

San Vincenzo in lutto per la morte a 58 anni dell'ex sindaco Alessandro Massimo Bandini, avvenuta nella sua abitazione nella mattina di oggi, venerdì 10 aprile. Figura di spicco della politica locale, durante la sua carriera amministrativa era stato assessore al porto e all'urbanistica nelle. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Distretto Sanitario in località San Vincenzo di San Severino, il sindaco denuncia "ritardi e mancati utilizzi""I lavori avviati nel settembre 2025 per la realizzazione della nuova sede del Distretto Sanitario oggi risultano essere fermi da mesi senz’alcuna... Lutto a Valmadrera: è morto don Massimo Frigerio, parroco per 18 anniLa comunità piange il sacerdote che ha guidato la parrocchia per quasi vent'anni, lasciando un segno indelebile nella vita religiosa e sociale della... Argomenti più discussi: La nuova Legge regionale sull’urbanistica e il Perimetro del Territorio Urbanizzato ( PTU) del Comune di San Vincenzo Valle Roveto; Lutto a San Giovanni a Piro. Domani l'addio a Vincenzo Romano, tragicamente morto sul lavoro; Stefania Varriale è morta, la titolare di Villa Imperiale aveva 51 anni: Una persona straordinaria, è un dispiacere immenso; Addio a Stefania Varriale, titolare di Villa Imperiale a Marechiaro: aveva 51 anni. San Benedetto in lutto, la città piange Vincenzo Montauti gioielliere d’altri tempi. Scomparso a 79 anni, gestiva l'attività con la moglieSAN BENEDETTO San Benedetto piange Vincenzo Montauti, gioielliere e titolare dell’omonima gioielleria di viale De Gasperi, scomparso all’età di 79 anni. Vincenzo era benvoluto e stimato da tutti, ... corriereadriatico.it San Vincenzo vintage...la mitica Kimera e piazza Grandi - facebook.com facebook