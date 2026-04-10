Il sindaco di Milano ha dichiarato che la mozione di Fratelli d’Italia per annullare la vendita dell’impianto di San Siro non avrà esito positivo. La proposta politica è stata presentata in consiglio comunale, ma il primo cittadino ha espresso convinzione che non avrà effetti pratici. La questione riguarda una vendita di proprietà dell’impianto sportivo, con discussioni che coinvolgono diverse forze politiche e amministrative.

Nuovo capitolo nella vicenda legata alla cessione di San Siro e al progetto del nuovo stadio. Dopo la mozione presentata da Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, arriva la replica netta del sindaco di Milano Giuseppe Sala: "Se la mozione di Fratelli d’Italia per annullare la vendita di San Siro cadrà nel vuoto? Sì". Il partito Fratelli d’Italia, guidato dalla premier Giorgia Meloni, ha chiesto l’annullamento “in autotutela” della delibera approvata lo scorso settembre, con cui il Consiglio Comunale ha dato il via libera alla cessione dello stadio e delle aree circostanti a Milan e Inter. Alla base della richiesta, l’indagine della Procura sull’iter amministrativo seguito per la vendita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - San Siro, Sala non ha dubbi: “La mozione di FdI per annullare la vendita dell’impianto cadrà nel vuoto”

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