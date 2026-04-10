Il Consiglio comunale di Milano sta affrontando una discussione sulla vendita dello stadio di San Siro, dopo che il partito Fratelli d’Italia ha presentato una mozione per bloccare l’operazione, citando rischi legali legati alla gestione patrimoniale della città. La proposta si inserisce in un dibattito più ampio sulla proprietà e sull’amministrazione degli immobili pubblici nel capoluogo lombardo. La questione ha suscitato reazioni tra gli esponenti politici e le associazioni locali.

La gestione del patrimonio immobiliare di Milano è finita nel mirino della politica locale, con una nuova sfida lanciata da Fratelli d’Italia al Consiglio comunale. Il partito ha infatti presentato una mozione che punta a bloccare la cessione dello stadio di San Siro e delle relative zone limitrofe a Inter e Milan, facendo leva sulle recenti vicende giudiziarie che hanno travolto l’iter della vendita approvata lo scorso settembre. Il fulcro della protesta politica risiede nelle indagini condotte dalla Procura, le quali ipotizzano un turbamento d’asta. Secondo la linea tracciata dai consiglieri, l’instabilità giuridica dell’atto già deliberato espone l’amministrazione comunale a rischi finanziari e danni patrimoniali rilevanti, sia per l’ente pubblico che per i soggetti coinvolti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Siro nel mirino: stop alla vendita per i rischi giudiziari

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