Fratelli d’Italia ha presentato in Consiglio comunale una mozione per chiedere l’annullamento in autotutela della delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti alle squadre di calcio. La richiesta riguarda la sospensione della decisione presa dalla Giunta, con l’obiettivo di rivedere la procedura e le modalità di cessione dell’impianto. La mozione è stata depositata ufficialmente nel corso della seduta consiliare.

Fratelli d’Italia in Comune ha depositato in Consiglio comunale una mozione per chiedere che venga annullata la vendita a Inter e Milan dello stadio di San Siro e delle aree circostanti. Il documento, che potrebbe essere discusso in aula tra una decina di giorni, arriva dopo la svolta dell’inchiesta della Procura per presunta turbativa d’asta e impegna il sindaco e la Giunta a "formulare una nuova proposta di delibera al fine di annullare in autotutela il provvedimento" di vendita che è stato approvato lo scorso settembre. Questo perché "l’illegittimità o l’instabilità dell’atto espone l’amministrazione a gravi profili di danno per sé e per le parti coinvolte". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Siro, FdI parte in pressing: "La Giunta annulli in autotutela la delibera sul progetto stadio"

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