A Milano, in un’area spesso al centro di discussioni tra interessi economici e passioni sportive, si sta delineando un nuovo scenario per lo stadio Meazza. Le società calcistiche che vi giocano hanno deciso di investire nella ristrutturazione dell’impianto, mantenendolo al suo attuale sito invece di optare per la costruzione di una nuova struttura. Questa scelta segna una svolta rispetto alle precedenti discussioni sulla possibile demolizione e ricostruzione dello stadio.

Milano – In un universo parallelo c’è un’altra Milano. In quella città lo stadio Meazza, per gli amici San Siro, è stato acquistato dalle squadre che ci giocano non per abbatterlo, ma per ristrutturarlo e lasciarlo dove si trova. Bello, grande, dotato di museo e servizi. Un posto dove far passeggiare le famiglie, che vanno a vedere il calcio come al cinema. Grandi lavori hanno coinvolto l’area circostante, dove i parcheggi, tutti regolari, non sono nelle mani di figuri poco raccomandabili, ma di personale qualificato, su spazi ordinati e ben custoditi. Anche comprare da bere e da mangiare prima della partita è semplice e trasparente. The San Siro stadium or The Stadio Giuseppe Meazza, a football stadium in the San Siro district of Milan, Italy, the home of A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Siro e l’universo parallelo di Milano in cui lo stadio è un monumento (e affari e politica fanno pace con i sentimenti)

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