San Severo il teatro più piccolo al mondo ricavato da un’edicola

A San Severo di Foggia, un’edicola abbandonata è stata riqualificata e trasformata nel teatro più piccolo al mondo. La struttura si sviluppa all’interno di un’edicola dismessa, che è stata adattata per ospitare spettacoli teatrali. La modifica è stata realizzata senza modificare la struttura originale dell’edificio. La notizia è stata diffusa da un servizio di Cesare Cavoni e pubblicata su TG2000.