San Severo il teatro più piccolo al mondo ricavato da un’edicola

Da tv2000.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Severo di Foggia, un’edicola abbandonata è stata riqualificata e trasformata nel teatro più piccolo al mondo. La struttura si sviluppa all’interno di un’edicola dismessa, che è stata adattata per ospitare spettacoli teatrali. La modifica è stata realizzata senza modificare la struttura originale dell’edificio. La notizia è stata diffusa da un servizio di Cesare Cavoni e pubblicata su TG2000.

A San Severo di Foggia, un’edicola abbandonata è stata trasformata nel teatro più piccolo del mondo. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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San Severo, il teatro più piccolo al mondo ricavato da un'edicola

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