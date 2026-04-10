San Severo il teatro più piccolo al mondo ricavato da un’edicola
A San Severo di Foggia, un’edicola abbandonata è stata riqualificata e trasformata nel teatro più piccolo al mondo. La struttura si sviluppa all’interno di un’edicola dismessa, che è stata adattata per ospitare spettacoli teatrali. La modifica è stata realizzata senza modificare la struttura originale dell’edificio. La notizia è stata diffusa da un servizio di Cesare Cavoni e pubblicata su TG2000.
A San Severo di Foggia, un’edicola abbandonata è stata trasformata nel teatro più piccolo del mondo. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
San Severo: l’edicola diventa il teatro più piccolo del mondo, sei posti Spettacoli fino a staseraScrive Francesco Gravino: In occasione della ???????? ???????? ??? ??????, ????? ’?? presenta “Teatro Edicola”, il.
San Severo, il miracolo dell'edicola abbandonata: ora è il teatro più piccolo del mondo. Spettacoli e repliche: ecco come funzionaPer sei lunghi anni è rimasta chiusa, un guscio vuoto di metallo e polvere in via Tondi, simbolo di un'editoria che cambia e di un quartiere che...
San Severo, il teatro più piccolo al mondo ricavato da un'edicola
Temi più discussi: L'edicola dismessa diventa il teatro più piccolo del mondo: Da luogo di notizie a spazio di emozioni; Il teatro più piccolo del mondo in un'edicola abbandonata a San Severo. 'Idea ispirata da Fiorello'; A San Severo in un'edicola nasce il teatro piu' piccolo al mondo; Ecco il teatro più piccolo del mondo, si trova in Puglia.
Il teatro più piccolo del mondo in un'edicola abbandonata a San Severo. Idea ispirata da FiorelloE' stato già ribattezzato 'il teatro più piccolo del mondo' e, con soli sei posti a sedere, punta al Guinness dei Primati. ansa.it
A San Severo un'ex edicola rinasce come 'il teatro più piccolo del mondo'L'ispirazione per l' Edicola Teatro deriva dal celebre Edicola Fiore di Fiorello. Gravino ha sottolineato l'importanza della riqualificazione urbana, restituendo alla comunità uno spazio ... it.blastingnews.com
Sei spettatori alla volta e 15 minuti a spettacolo in una vecchia edicola in disuso: l'idea del regista Francesco Gravino, che ha dato vita al "Teatro Edicola" a San Severo, in provincia di Foggia - facebook.com facebook