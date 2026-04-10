Un noto leaker ha condiviso su un sito specializzato una serie di rendering ad alta risoluzione che mostrano il possibile aspetto del prossimo smartphone pieghevole di Samsung, il Galaxy Z Flip8. Le immagini forniscono le prime anticipazioni sul design e sulla struttura del dispositivo, senza ulteriori dettagli sulle sue caratteristiche tecniche o sul lancio ufficiale. La presentazione del modello è prevista per i prossimi mesi.

A prima vista il dispositivo appare molto simile al Galaxy Z Flip7, ma le differenze principali emergono nelle proporzioni e nelle dimensioni complessive. Secondo le informazioni trapelate, il Galaxy Z Flip8 misurerebbe 166,8 x 75,4 x 6,6 mm da aperto e 85,4 x 75,4 x 13,2 mm da chiuso. Il dato più interessante riguarda lo spessore: quando è aperto rimane praticamente invariato rispetto al modello precedente, mentre da chiuso risulta leggermente più sottile. Un dettaglio che suggerisce un lavoro di ottimizzazione sulla cerniera, pensata per ridurre lo spazio tra le due metà del display e migliorare la compattezza generale. Come da tradizione, Samsung mantiene una configurazione dual display: uno schermo esterno da 4,1 pollici e un display principale da 6,9 pollici. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Samsung Galaxy Z Flip8, svelati i primi rendering del pieghevole

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10.4.2026: Buona giornata a tutti Soggetto: Lillà Località: Casinalbo di Formigine, Modena, Emilia Romagna Dispositivo: Samsung Galaxy S20 Scatto fotografico realizzato giorni fa dalla sottoscritta Rosy Costa - facebook.com facebook