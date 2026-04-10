Samsung ha aumentato notevolmente la produzione del nuovo modello Galaxy S26, con un incremento di circa 500.000 unità rispetto alle stime precedenti. La decisione di focalizzarsi sulla versione base deriva dall’andamento delle vendite, che hanno superato le aspettative iniziali. La produzione complessiva sembra essere stata riorganizzata per soddisfare questa domanda crescente, portando a un boom del modello più economico tra le varianti disponibili.

Samsung ha deciso di ricalibrare drasticamente la produzione della sua linea Galaxy S26 per rispondere a una domanda di mercato che ha superato ogni previsione iniziale, puntando tutto sulla versione base. I dati provenienti dalla Corea del Sud indicano infatti un incremento dei volumi produttivi per il mese di aprile, che passeranno dai 2,4 milioni di unità inizialmente programmati ai 3 milioni totali. Il successo inaspettato riguarda soprattutto il modello standard della serie, le cui quote di fabbricazione sono state incrementate di 500.000 pezzi, passando da un target di 800.000 a ben 1,3 milioni di unità. Parallelamente, anche la variante Ultra ha una spinta produttiva, salendo da 1,3 milioni a 1,5 milioni di esemplari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung Galaxy S26: boom del modello base, produzione a +500.000 pezzi

Galaxy s26 leak samsung migliora il modello basel’orizzonte dei prossimi galaxy s26, s26 plus e s26 ultra sta prendendo forma grazie a leak affidabili che delineano un pacchetto di novità mirato a...

Samsung galaxy s26 lancio in diretta: specifiche s26 s26 plus s26 ultra prezzo data di uscita e galaxy buds 4 cosa aspettarsiun’anticipazione mirata e professionale sull’evento di rivelazione della nuova gamma galaxy, confermato ufficialmente per oggi.

Samsung Galaxy S26: Lo BUENO y lo MALO por 1000 euros

Temi più discussi: Galaxy S26 Ultra e Pixel 10 Pro sono gli smartphone più venduti nel mese di marzo; Chip AI e trimestrale Samsung, anticipazioni da record; Ciclone Samsung: in arrivo l’inedito Galaxy S27 Pro e lo Z Wide Fold, spinti da profitti record da 30 miliardi; Galaxy S26 a 629€ con Galaxy Watch 8 in omaggio: super offerta MediaWorld.

Samsung aumenta la produzione dei Galaxy S26: boom per S26 e S26 Ultra, frenata per il modello PlusSamsung rivede al rialzo la produzione della serie Galaxy S26 per il mese di aprile, spinta da una domanda superiore alle attese per alcuni modelli della gamma. Secondo un nuovo report proveniente dal ... cellulare-magazine.it

Le vendite del modello base di Galaxy S26 spiazzano SamsungDalla Corea del Sud arrivano interessanti notizie relative a quelle che sono le vendite della serie Samsung Galaxy S26 ... tuttoandroid.net

Vodafone, Samsung Galaxy S26: nuova promo con prezzi uguali per tutti i già clienti - facebook.com facebook

#Vodafone, Samsung Galaxy S26: nuova promo con prezzi uguali per tutti i già clienti x.com