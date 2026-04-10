Sampdoria il paradosso è servito | spende come il Genoa ma rischia il baratro Cifre e grafici

La Sampdoria si trova in una situazione particolare, spendendo cifre simili a quelle del Genoa ma con un rischio di fallimento più alto. La differenza principale risiede nelle commissioni pagate ai procuratori, un elemento che caratterizza il bilancio del club. Questi costi rappresentano una variabile chiave nelle dinamiche finanziarie della squadra, come mostrano i dati e i grafici disponibili.

Il paradosso della Sampdoria di Manfredi e Tey è racchiuso in un semplice dato: le commissioni ai procuratori. La Figc ha reso noti i rendiconti ufficiali del 2025 sulle cifre pagate agli agenti sportivi e i dati certificano come la società blucerchiata sostenga costi da massima serie ottenendo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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