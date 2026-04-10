Salvavita più piccolo al mondo il primo impianto al San Matteo | il cuore del futuro batte a Pavia

A Pavia, presso il Policlinico, è stato effettuato il primo impianto di un catetere defibrillatore tra i più piccoli al mondo. Questa tecnologia rivoluzionaria, chiamata Omnia Secure, rappresenta un passo avanti nel trattamento delle aritmie cardiache. Pochi centri in Italia e in Europa hanno adottato questa soluzione, che consente di intervenire in modo più efficace e meno invasivo. L'intervento si inserisce in un percorso di innovazione nel settore sanitario locale.

Pavia, 10 aprile 2026 – Il cuore del futuro batte al San Matteo. È stato eseguito al Policlinico, tra i pochi in Italia e in Europa ad adottare questa tecnologia all’avanguardia, il primo impianto del catetere da defibrillazione più piccolo al mondo, Omnia Secure. La procedura è stata effettuata su una paziente di 69 anni affetta da scompenso cardiaco secondario a cardiomiopatia dilatativa avanzat a, condizione che rende necessario l’impianto di un defibrillatore per prevenire il rischio di morte cardiaca improvvisa. A eseguire l’intervento, l’équipe dei cardiologi Antonio Sanzo, Alessandro Vicentini e Barbara Petracci con il team infermieristico di Kadjia Ouisadaane e Roberto Viadana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Salvavita più piccolo al mondo, il primo impianto al San Matteo: il cuore del futuro batte a Pavia Leggi anche: Cuore, all’ospedale Papa Giovanni il primo impianto del defibrillatore più piccolo al mondo Leggi anche: Il più grande impianto di gas al mondo si spegne: lo stop al gas del Qatar può riaccendere l’incubo bollette Si parla di: Inaugurato il defibrillatore per ricordare Marco Scabini. Rischio morte cardiaca improvvisa, al policlinico San Matteo impiantato il catetere più piccolo al mondoPAVIA. Primo impianto del catetere da defibrillazione più piccolo al mondo al policlinico San Matteo di Pavia. La struttura è tra le prime in Italia e in Europa ad adottare questa tecnologia all'avang ... laprovinciapavese.gelocal.it A Pavia il primo impianto del catetere da defibrillazione più piccolo al mondoÈ stato inserito con successo al San Matteo di Pavia il primo impianto del catetere da defibrillazione più piccolo al mondo, chiamato 'Omnia Secure'. Il Policlinico pavese è tra le prime strutture osp ... ansa.it