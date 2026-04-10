Salvatore Di Carlo è diventato papà | le foto con il piccolo Paolo in braccio ma è mistero sulla madre

Salvatore Di Carlo, ex volto di Uomini e Donne e noto per la sua relazione con Teresa Cilia, ha condiviso sui social media la notizia della nascita del suo primo figlio. In alcune foto pubblicate, si vede mentre tiene in braccio il piccolo Paolo, ma non sono stati forniti dettagli sulla madre del bambino. La vicenda ha attirato l’attenzione dei follower e dei media, senza che siano state rivelate ulteriori informazioni sulla donna.

Salvatore Di Carlo, storico ex di Teresa Cilia e volto di Uomini e Donne, è diventato papà. Lo ha annunciato lui stesso con un post su Instagram in cui appare mentre tiene tra le braccia il piccolo Paolo, ma sulla madre aleggia il mistero, sebbene ci siano già delle ipotesi su chi possa essere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Uomini e Donne: rivelazioni di Salvatore Di Carlo sulla rottura con Teresa CiliaSalvatore Di Carlo torna a parlare della fine del matrimonio con Teresa Cilia, conosciuta a Uomini e Donne.

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Ecco chi sarebbe la nuova compagna di #SalvatoreDiCarlo. Nelle scorse ore l’ex protagonista di #UominieDonne Salvatore di Carlo ha annunciato di essere diventato papà del piccolo Paolo (trovate il post in pagina). Successivamente sembrerebbe essere s - facebook.com facebook