Saluto una città che cresce ed è più attrattiva

Il sindaco di Lecco ha scritto un messaggio ai cittadini in occasione della fine del suo mandato. Questo saluto segna la conclusione di un periodo di attività amministrativa, prima di entrare in una fase di sospensione della comunicazione istituzionale. La lettera è l’ultimo atto pubblico prima del periodo bianco, che prevede la pausa nelle comunicazioni ufficiali da parte dell’amministrazione comunale.

Ultima lettera di fine mandato del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ai cittadini. Poi comincia infatti il periodo bianco, durante il quale la comunicazione deve essere sospesa. Se si tratti di un arrivederci, o di una missiva di addio, lo stabiliranno gli elettori, chiamati alle urne il 24 e il 25 maggio per scegliere i nuovi amministratori locali della città. Oltre che una lettera è anche un bilancio di quanto svolto. "Care e cari lecchesi, vi raggiungo con questa ultima lettera che conclude il mio primo mandato da sindaco di Lecco – sono le parole di Gattinoni -. E nel congedarmi, con gratitudine immensa per l’onore che mi avete accordato... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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