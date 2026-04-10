Salute mentale a Catania De Luca M5S | Dall’Asp impegno a colmare le criticità sui budget entro tre mesi

Oggi si è tenuto un incontro dedicato alla salute mentale in Sicilia, con particolare attenzione alla situazione a Catania. Durante l’evento, un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha annunciato che l’Asp si impegna a risolvere le criticità legate ai budget entro tre mesi. La discussione ha coinvolto diversi operatori e amministratori sanitari, concentrandosi sulle modalità di attuazione dei Budget di Salute nella regione.

Nuova giornata di confronto sul tema della salute mentale e dell’attuazione dei Budget di Salute in Sicilia. L’on. Antonio De Luca, Capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, con le colleghe on. Lidia Adorno e on. Jose Marano, ha organizzato a Catania due momenti di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Due giorni di screening gratuiti e iniziative per le donne organizzati dall'Asp di CataniaIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Asp di Catania promuove il 7 e l’8 marzo “Salute è Donna”, iniziativa dedicata al benessere...

Michela Moioli: dal crociato rotto all’oro olimpico, il surf e l’impegno per la salute mentaleÈ stata la prima italiana di sempre a vincere un’Olimpiade e un Mondiale nello snowboard cross: Michela Moioli ha tracciato la strada, ha vinto tutto...

Argomenti più discussi: Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo: in piazza Viceré Muvimov-Viaggio nel movimento; Secondo commissario straordinario in sei mesi per l'Asp di Siracusa. Si insedia Gioacchino Iraci.

Asp Catania, accordo per la sanità di prossimità: tutti i dettagliAccordo tra Asp Catania e fisioterapisti per le Case della Comunità: prevenzione, cura e assistenza territoriale per rafforzare la sanità di prossimità. catania.liveuniversity.it

Asp Catania, la Uiltucs sui servizi ausiliari: No a nuovi precari, stabilizzare i precari. Intervenga il PrefettoLa Uiltucs Sicilia ha formalmente richiesto al Prefetto di Catania la convocazione urgente di un tavolo istituzionale per affrontare la vertenza relativa ai servizi ausiliari presso l’Azienda sanitari ... blogsicilia.it

Una bellissima notizia per lacomunità e per tutte le aree interne! Laino Borgo è stata scelta dall'ASP di Cosenza per ospitare uno dei nuovi Ambulatori Sanitari di Prossimità. #LainoBorgo #SanitàDiProssimità #aspcosenza #salutepubblica #areeinterne #maria - facebook.com facebook