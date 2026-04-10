Salute e benessere nel tempo

Un evento dedicato alla promozione dei prodotti tradizionali si tiene questa settimana, con l’obiettivo di valorizzare le caratteristiche e le qualità di alimenti locali. La manifestazione coinvolge produttori e consumatori, offrendo spazi per presentazioni e degustazioni. Verranno illustrate le tecniche di produzione e le caratteristiche distintive delle specialità che rappresentano il patrimonio culinario della zona. L’iniziativa si svolge in un contesto pubblico e accessibile a tutti.

L'evento mira a recuperare il valore dei nostri prodotti tipici evidenziandone i valori nutrizionali che contribuiscono alla nostra salute che legato al piacere della tavola portano al benessere. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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