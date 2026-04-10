In occasione della Giornata mondiale del Parkinson, i neurologi lanciano un appello a intervenire sui fattori di rischio. La data, fissata all'11 aprile, richiama l’attenzione sulla malattia neurodegenerativa e sulla necessità di strategie preventive. La ricorrenza viene celebrata in diversi contesti, con iniziative e sensibilizzazione sul tema. La giornata si propone di informare e coinvolgere il pubblico sulla diffusione e le modalità di gestione della patologia.

Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - In occasione della Giornata mondiale del Parkinson che ricorre domani, 11 aprile, la Società italiana di neurologia (Sin) richiama l'attenzione su un messaggio chiave: oggi il Parkinson va affrontato con un approccio duplice e integrato, che unisca prevenzione basata sui fattori di rischio e ricerca su nuove terapie, incluse quelle potenzialmente in grado di modificare la progressione della malattia. Il Parkinson - ricorda la Sin - è una delle principali malattie neurodegenerative ed è la seconda causa di disabilità motoria nell'adulto dopo l'ictus. La sua incidenza è in aumento e l'impatto sulla qualità della vita delle persone e sui sistemi sanitari è destinato a crescere nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salute, 11 aprile Giornata del Parkinson, appello neurologi: "Agire sui fattori di rischio"

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