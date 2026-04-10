Salò | Salò Botanica

Dal 9 al 12 aprile 2026 si terrà a Salò l’edizione primaverile di Salò Botanica, una manifestazione dedicata a fiori, piante e allestimenti scenografici. L’evento si svolgerà lungo il lungolago, in una cornice suggestiva che valorizza le esposizioni e le installazioni realizzate dagli espositori. La fiera rappresenta un’occasione per visitatori e appassionati di scoprire nuove varietà di piante e di apprezzare le decorazioni floreali in un contesto naturale e affascinante.

Un tripudio di fiori, piante e allestimenti scenografici in una delle cornici più suggestive del lago di Garda: dal 9 al 12 aprile 2026 torna Salò Botanica – edizione primaverile!Ospitata nell’incantevole quadro pittoresco del lungolago salodiano, la manifestazione permetterà al pubblico di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Salò: TEDx Salò - Onde di RotturaC’è un momento preciso in cui un sistema, sottoposto a pressione, smette di essere integro e si incrina. Atalanta-Bayern 1-6, sembrava Feralpi Salò-NapoliAtalanta-Bayern 1-6, sembrava Feralpi Salò-Napoli È stato un discreto allenamento quello del Bayern di Monaco nella operosa (come da stereotipo)... Salò botanica 2026 dal 9 al 12 aprile #salo #primavera #lagodigarda #italia Temi più discussi: Salò Botanica; Torna Salò botanica: la Fossa si trasforma in un giardino; Al via Salò Botanica, quattro giorni tra fiori e natura; Salò Botanica. Salò BotanicaA Salò, sul lago di Garda, nel Bresciano, dal 9 al 13 aprile torna Salò Botanica , l’ormai ultradecennale tradizione di questa mostra mercato che attrae visitatori provenienti da tutto il nord Italia ... ilgiorno.it Fiori e piante: torna sul lago di Garda Salò BotanicaUno sciame di farfalle giganti, in volo sulle teste dei visitatori del centro, annuncia una nuova edizione di «Salò Botanica». La mostra mercato di fiori e piante animerà la passeggiata a lago e le ... giornaledibrescia.it Fiori e piante: torna sul lago di Garda Salò Botanica x.com FESTIVAL E CULTURA - SALÒ BOTANICA: 09-12 aprile, ore 10.00 - 22.00, Saló - CHIMERA VEG FEST - IL FESTIVAL VEGANO DI BRESCIA: 10-12 aprile, Brixia forum - LONATO: FIORI NELLA ROCCA 2026: 10-12 aprile, ore 10.00 - 18.00, Lonato del ga - facebook.com facebook