Nella classifica FIMI della settimana dal 3 al 9 aprile 2026, il rapper sardo si posiziona al primo posto con la riedizione di Hellvisback 10 Years Later. Questa vittoria permette all’artista di superare il concorrente che occupava la prima posizione, consolidando la sua presenza nella scena urban italiana. La classifica mostra un predominio di artisti di genere rap e trap, con alcuni titoli che si riconfermano tra i più venduti del periodo.

La classifica FIMI relativa alla settimana dal 3 al 9 aprile 2026 vede un netto consolidamento dei pesi massimi della scena urban italiana, con il rapper sardo Salmo che riesce a conquistare la vetta degli album grazie alla riedizione Hellvisback 10 Years Later. Parallelamente, il comparto dei singoli continua a essere segnato dall’invincibilità di Samurai Jay, mentre le dinamiche di classifica mostrano una forte mobilità tra i nuovi esordi e i classici del genere. L’impatto dei cataloghi storici e la tenuta dei nuovi lanci negli album. Il mercato discografico italiano, misurato attraverso le vendite e lo streaming, evidenzia come la capacità di un artista di mantenere vivo il proprio catalogo sia un motore economico fondamentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salmo trionfa in classifica: il ritorno di Hellvisback batte Blanco

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SALMO debutta alla #1 negli album. SAMURAI JAY sempre primi tra i singoliDebutta alla numero uno della classifica album italiana per SALMO con la riedizione di HELLVISBACK 10 YEARS LATER. newsic.it