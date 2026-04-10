Salerno l’Udc si schiera con Zambrano | coalizione più forte

A Salerno, l’Unione dei Democratici Cristiani e di Centro ha annunciato il suo supporto alla candidatura di Armando Zambrano per la guida della città. Con questa adesione, la coalizione di Zambrano si rafforza diventando più ampia e compatta. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un passo importante per la formazione politica coinvolta nella corsa elettorale locale.

Il di Salerno si arricchisce di un nuovo tassello strategico con l’ingresso ufficiale dell’Unione dei Democratici Cristiani e di Centro nella coalizione che sostiene la candidatura di Armando Zambrano alla guida della città. L’adesione, accolta con soddisfazione dal segretario cittadino Polichetti e dal presidente nazionale Cesa, consolida un fronte eterogeneo che punta a unire diverse anime del centro per affrontare le sfide del governo locale. Un mosaico per la gestione del territorio salernitano. L’integrazione dell’Udc nel gruppo di sostegno al candidato sindaco amplia sensibilmente la base rappresentativa della coalizione. Il progetto... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, l’Udc si schiera con Zambrano: coalizione più forte Salerno, l’UdC si aggiunge alla coalizione a sostegno di ZambranoL’Udc si aggiunge dunque ad Azione/Oltre, Base Popolare, Casa Riformista Italia Viva, Noi di Centro, Forza Salerno, Ora!, Partito Liberaldemocratico,... Elezioni comunali a Salerno: anche l'Udc sostiene la candidatura a sindaco di ZambranoLa coalizione di Centro che sostiene il candidato a Sindaco di Salerno Armando Zambrano, ha ricevuto l’adesione dell’Udc e ringrazia per questo il...