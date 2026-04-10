Nel corso del 2025, i salari dei lavoratori dipendenti in Italia sono aumentati del 3,1%, un incremento superiore rispetto all’inflazione, che si è fermata al 1,7%. Questo confronto tra i dati evidenzia come i pagamenti abbiano registrato un incremento più consistente rispetto all’aumento dei prezzi. I numeri sono stati comunicati da fonti ufficiali e riflettono una tendenza positiva nei salari rispetto all’inflazione.

I salari dei lavoratori dipendenti in Italia hanno registrato nel corso del 2025 una crescita del 3,1%, riuscendo a superare l’indice dell’inflazione che si è attestato al 1,7%. Questo dato segna un punto di svolta nel recupero economico dopo il periodo post-pandemico, quando l’aumento dei prezzi aveva costantemente eroso il potere d’acquisto dei lavoratori. L’analisi dettagliata che emerge dai dati della Cisl evidenzia come, nonostante questo miglioramento, permangano squilibri strutturali rispetto ai livelli salariali del 2019. Se consideriamo le retribuzioni contrattuali orarie, il divario con il periodo pre-pandemico è ancora pari al 6,4%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salari in Italia: i pagamenti volano e battono l’inflazione

Salari in Italia, crescono gli stipendi ma l’inflazione continua a pesareNonostante l'occupazione mostri segnali di tenuta, il mercato del lavoro italiano sconta una crisi salariale profonda, che mina il tenore di...

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Misiani e la crisi dei salari: “Siamo intrappolati in un modello economico di terziarizzazione povera, che genera lavoro poco produttivo e poco pagato” Con l’accordo raggiunto da Usa e Iran l’economia italiana può rifiatare, ma le nostre debolezze strutturali res - facebook.com facebook

Contratti, #Cisl: «Salari +3,1% nel 2025, sopra l’inflazione per il secondo anno. Cala di quasi 10 mesi l’attesa per i rinnovi». Il segretario confederale #MattiaPirulli: «Il sistema contrattuale italiano produce molto di più di ciò che l’indice ISTAT fotografa. Leggere x.com