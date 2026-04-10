Sala preghiera al Campus interrogazione al Ministro Bernini | A Parma spazi pubblici destinati al culto mussulmano

Durante un’interrogazione al Ministro Bernini, è stato chiesto se a Parma siano disponibili spazi pubblici dedicati al culto musulmano. L’Università locale ha confermato la presenza di sale preghiera in due differenti sedi: una nel complesso di Economia in Via Kennedy e un’altra nel Campus, presso il Plesso Q02 – Aule delle Scienze. La comunicazione è stata diffusa da Futuro Nazionale Parma, che ha reso pubblica questa informazione.

"L’Università di Parma - si legge in una nota di Futuro Nazionale Parma - ha recentemente confermato la presenza di sale preghiera all’interno di alcuni plessi universitari: una nel complesso di Economia in Via Kennedy e una nel Campus, presso il Plesso Q02 – Aule delle Scienze. Tali spazi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Lettera aperta al Mur e al ministro BerniniLa lettera sulla didattica in remoto ed esami universitari online: l'ultima occasione per portare innovazione anche nell'università italiana Al... Lettera aperta al ministro BerniniInviata da Salvatore di Maggio - Il docente contesta al Ministro le moderne teorie pedagogiche e le troppe attività extra-didattiche, indicate come... Campus universitario a Rozzano. La promessa del ministro Bernini. E il sogno Capitale della Cultura 2028Tavolo con rappresentante del Governo, rettori e commissario per la Riqualificazione delle periferie. L’orgoglio del sindaco Ferretti: Così lanciamo un nuovo modello, abbiamo cinque anni davanti. Il ... ilgiorno.it Ministro Bernini in visita al Polimoda a FirenzeIl ministro dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini ha visitato oggi il nuovo Manifattura campus di Polimoda, la scuola internazionale di alta formazione del settore moda di Firenze. Ci ... ansa.it