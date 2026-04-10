A Sala Consilina il lutto si diffonde per la scomparsa improvvisa dell’ingegnere Papaleo, figura di spicco nel settore tecnico locale. La comunità piange la perdita di un professionista che ha contribuito alla crescita del territorio, lasciando un vuoto sia dal punto di vista umano che tecnico. La notizia ha suscitato commozione tra cittadini e colleghi, che ricordano l’ingegnere per il suo ruolo e la presenza costante nella vita del paese.

Il Vallo di Diano si risveglia con un senso di privazione dopo la scomparsa improvvisa dell’ingegnere Papaleo, figura centrale nel formativo di Sala Consilina. Il sessantaseienne è deceduto tra le mura domestiche, dove si trovava insieme alla moglie, che ricopre il ruolo di vicepreside presso l’istituto scolastico locale. L’evento, causato da un malore repentino avvenuto nelle ore notturne, ha colpito duramente la comunità del Cicerone. Il professionista non era solo un docente stimato, ma ricopriva anche la responsabilità del Servizio di Prevenzione sicurezza, un ruolo tecnico che sottolinea l’importanza della sua figura per la gestione operativa e normativa della struttura scolastica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sala Consilina piange l’ingegnere Papaleo: un vuoto tecnico e umano

Lutto a Sala Consilina: addio al professor Papaleo, stroncato da un maloreLutto nel Vallo di Diano: è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari l’ingegnere Luigi Papaleo.

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