Milano. «Questo album mi rappresenta in maniera libera, è una ricerca continua più coraggiosa nel raccontarmi con me stessa, è come una bambina che scopre qualcosa di nuovo, di giocare come persona, album molto internazionale, ma c’è anche tanto Sud». Serena Brancale ha sintetizzato così il suo nuovo album “Sacro” contenente 16 brani, alcuni già conosciuti, come “Anema e core” del Sanremo 2025 o “Qui con me” con cui era in gara a quello di quest’anno, una lettera intima dedicata a sua madre. «Un amore capace di attraversare il tempo e la distanza, di trasformarsi senza mai dissolversi – ha osservato – “Qui con me” è un racconto delicato e profondo, in cui memoria e presente si intrecciano, nella consapevolezza e nella verità delle emozioni». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Sacro” è il nuovo album di Serena Brancale

Serena Brancale annuncia “Sacro”, il nuovo albumBARI – A quattro anni dall’ultimo album, dopo aver suonato nei templi della musica dal vivo in Italia e oltreconfine e aver riscritto il proprio...

Serena Brancale arriva in concerto sul Lago di Como con il nuovo album SacroA quattro anni dall’ultimo album, dopo aver suonato nei templi della musica dal vivo in Italia e oltreconfine e aver riscritto il proprio percorso...

SACRO (Album) - SERENA BRANCALE

Temi più discussi: SERENA BRANCALE: annuncia oggi l'attesissimo album SACRO. Da aprile partirà il suo SACRO TOUR in Italia ed Europa. - MEI; Serena Brancale, svelata la tracklist del nuovo album Sacro; Serena Brancale: le 16 tracce dell’album Sacro. C’è un feat. con Sayf; Serena Brancale SACRO album tracklist e featuring.

Intervista – SERENA BRANCALE: Sacro la famiglia, tra folklore, jazz e identità in trasformazioneCon Sacro, Serena Brancale torna dopo quattro anni con un lavoro che attraversa dialetti, jazz e contaminazioni mediterranee. Un disco costruito come spazio narrativo fluido ... newsic.it

Serena Brancale: il nuovo album Sacro e tour 2026Guarda l’intervista a Serena Brancale a 105 Take Away: dal nuovo album Sacro al singolo Al mio paese fino al tour in Europa e Italia. 105.net

Serena Brancale è passata a trovarci in diretta con Diletta, Camilla e Daniele a #105takeaway per presentare il nuovo progetto “SACRO”, un album che riflette la sua continua evoluzione artistica tra ricerca e sperimentazione. All’interno del disco il nuovo si - facebook.com facebook