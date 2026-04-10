Durante un intervento televisivo, un esperto ha descritto due figure politiche come psicopatici megalomani e narcisisti, sostenendo che queste persone stanno contribuendo a portare il mondo verso un possibile conflitto globale di grande scala. La dichiarazione ha suscitato molte reazioni sui media e tra gli osservatori internazionali, che hanno commentato le affermazioni senza ulteriori dettagli su prove o fonti specifiche. La discussione si è concentrata sulle conseguenze di tali dichiarazioni nel panorama politico attuale.

“Ci sono due psicopatici che stanno avvicinando il mondo alla terza guerra mondiale: Donald Trump e Benjamin Netanyahu “. Con queste parole dure, pronunciate in diretta a Piazzapulita, su La7, l’economista americano Jeffrey Sachs attacca senza mezzi termini i due leader, definendoli “narcisisti malevoli”, “megalomani” e “psicopatici”, sulla base del giudizio di psicologi e psichiatri forensi che li hanno studiati. “Pensano solo a loro stessi e non pensano né al dolore né all’uccisione che infliggono sugli altri”, afferma Sachs, che si sofferma sul fragile cessate il fuoco tra S tati Uniti, Israele e Iran, in un momento in cui il conflitto continua a minacciare la stabilità globale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sachs a La7: “Trump e Netanyahu? Due psicopatici megalomani e narcisisti che stanno portando il mondo verso la terza guerra mondiale”

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