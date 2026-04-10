La Corte Suprema russa ha dichiarato l’organizzazione internazionale Memorial “estremista” e ha ordinato il divieto immediato di tutte le attività sul territorio della Federazione Russa. Questa decisione comporta la sospensione di ogni operazione dell’ong nel paese, in seguito alla sua classificazione come entità estremista. La misura si inserisce in un quadro di repressione che riguarda l’organizzazione.

La Corte Suprema russa, dopo aver dichiarato l’organizzazione internazionale Memorial «estremista», ha vietato ogni attività sul territorio della Federazioni Russa con effetto immediato. La decisione, avanzata dal ministero della Giustizia durante un’udienza avvenuta a porte chiuse, aggiunge un’ulteriore ombra sulla società civile in Russia. Quanto è accaduto, infatti, rappresenta un passo in avanti verso una repressione allarmante avvenuta sotto il governo di Vladimir Putin. Il contributo di Memorial è incontestabile, ma la Russia la pensa diversamente. Il divieto di svolgere qualsivoglia attività sul territorio preoccupa, ma perché? È importante delineare l’operato dell’organizzazione per comprendere la gravità nella sua interezza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Russia, la Corte Suprema definisce “Memorial” «estremista». La repressione si abbatte (ancora) sulla ong

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La Corte suprema della Federazione Russa procederà all'esame dell'istanza con cui il Ministero della Giustizia chiede di dichiarare organizzazione estremista - con effetto immediato - il "movimento internazionale Memorial" - facebook.com facebook