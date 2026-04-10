Si è svolto un incontro dedicato alla valorizzazione della Via Francigena e dei cammini regionali, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta culturale attraverso azioni concrete. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e regionali, che hanno discusso sul ruolo fondamentale dei territori e delle comunità nella tutela e promozione di questi percorsi. L’iniziativa ha posto l’accento sulla gestione sostenibile e sulla valorizzazione del patrimonio culturale.

L’iniziativa è un importante momento di confronto dedicato alla valorizzazione della Via Francigena e dei cammini regionali, con particolare attenzione al ruolo strategico dei territori e delle comunità locali nella tutela, promozione e gestione sostenibile. "La crescita della Francigena passa dalla qualità dell’accoglienza e dall’organizzazione dei servizi – afferma l’Assessore alla Cultura e al Turismo Marco Valenti –. Interventi come quello di Abbadia Isola, realizzati dal Comune con la contribuzione della Regione Toscana rappresentano un esempio concreto di come si possa rafforzare e sistematizzare l’offerta culturale del territorio. Il confronto tra amministrazioni e operatori resta fondamentale per individuare criticità e definire azioni efficaci". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ruolo strategico dei Comuni: "Rafforza l’offerta culturale definendo azioni efficaci"

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A Palazzo dei Normanni convegno sul ruolo strategico delle Comunità energetiche rinnovabiliDomani, alle ore 15, nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni, si terrà l’incontro “Il Futuro delle Energie Rinnovabili.

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Il Consorzio di Bonifica del Comprensorio Sarno svolge un ruolo strategico non solo nelle attività di manutenzione e progettazione, ma anche nella tutela e valorizzazione dell’ambiente. I canali di bonifica, anche di rilevante estensione come il “Canale Ma - facebook.com facebook

Il Presidente Fabio Faltoni è intervenuto su #Senza Età, affrontando il ruolo strategico del settore dei dispositivi medici tra innovazione, longevità e sostenibilità del sistema sanitario. #noicisiamo #fareimpresainsieme x.com