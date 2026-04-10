In vista della partita tra Udinese e Milan, l’allenatore della squadra ha dichiarato che l’obiettivo è migliorare i risultati dello scorso anno. Ha aggiunto che bastano cinque punti per superare il precedente traguardo stagionale. La squadra si prepara alla sfida con la volontà di ottenere un risultato positivo, concentrandosi sull’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica.

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© Calcionews24.com - Runjaic analizza: «Il nostro obiettivo è concludere meglio dello scorso anno. Ci bastano 5 punti per superare il risultato»

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Udinese, Runjaic: Da quando sono qui mai fatti punti con il Milan, vogliamo centrare l'obiettivo12.20 - L'Udinese affronterà sabato alle ore 18:00 il Milan a Sab Siro per la trentaduesima giornata di Serie A. In conferenza stampa mister. tuttomercatoweb.com