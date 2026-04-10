Un uomo di 24 anni di origine brasiliana, senza fissa dimora e tossicodipendente, è stato arrestato dopo aver rapinato un negozio e minacciato il direttore con frasi minacciose, affermando di avere l’Aids e di volerlo iniettare. L’episodio si è verificato nei pressi di un centro commerciale e ha coinvolto anche un tentativo di fuga da parte dell’uomo, che è stato fermato dalle forze dell’ordine.

“Ho l’Aids, ti buco”: con queste parole ha minacciato, con in mano una siringa insanguinata, il direttore del supermercato e una guardia giurata che lo avevano appena sorpreso con cibo e bibite trafugati dagli scaffali TREVISO – Tensione sabato scorso, 4 aprile, alle 10 del mattino, all’interno dell’Iperlando di via Europa a Preganziol. Protagonista dell’episodio un giovane di 24 anni, di origine brasiliana, senza fissa dimora, tossicodipendente e con precedenti di polizia, che è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Mogliano per rapina impropria. L’uomo, dopo aver occultato all’interno del proprio zaino alcuni generi alimentari (una spesa di circa 130 euro in varie scatole di tonno, 12 confezioni di caffè, una lattina di Redbull e una bottiglia di “Sex on the beach”), ha cercato di oltrepassare le casse senza pagare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Ruba a Iperlando e minaccia il direttore: “Ho l’Aids, ti buco”. Arrestato brasiliano

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Ruba cibo e profumi, poi spintona il vigilante: arrestato dai carabinieri x.com