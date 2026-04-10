Giovedì, durante un allenamento, il ciclista ha affrontato i tratti più impegnativi del percorso di Roubaix, concentrandosi sulla prova di velocità e resistenza sui tratti di strada sterrata. La zona dell’Arenberg, nota per le sue buche e le difficoltà, è stata l’ultimo test prima della corsa di domenica. L’atleta ha percorso diversi settori in vista dell’appuntamento, concentrandosi sull’adattamento al terreno accidentato.

Tadej Poga?ar ha affrontato i settori più aspri del percorso verso Roubaix giovedì, testando la velocità e la tenuta del terreno in vista della sfida di domenica. Mentre le squadre professionistiche completano i sopralluoghi tecnici, emerge una situazione critica per l’integrità dei pavimenti: il furto di pietre da parte di alcuni appassionati sta costringendo i tecnici sul campo a interventi d’urgenza per colmare buche pericolose nei tratti più temuti. Velocità folli e sopralluoghi tattici tra le polveri del Nord. Il ritmo imposto dal campione del mondo durante il sopralluogo di giovedì è stato un segnale inequivocabile per i rivali. Guidato dalla sua pattuglia di supporto, Poga?ar ha sfrecciato attraverso il tratto dell’Arenberg, toccando punte di velocità superiori ai 50 kmh nella discesa verso il settore di 2,3 km. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roubaix, Poga?ar sfida i cobblestones: buche e furti all’Arenberg

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